Таранов: «Акрон» может попытаться забрать очки у «Зенита»

Бывший российский футболиствысказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между

«Артём Дзюба сейчас везде: футбол, медиа и разные телешоу. Поэтому не знаю, что у него на первом месте и будет ли матч с "Зенитом" принципиальным для него. Нужно разобраться, кому Дзюба будет большим помощником — "Акрону" или "Зениту"? Понятно, что Артём всегда в порядке в психологическом плане, но сложно оценивать его физическую форму.

"Акрон" может попытаться забрать очки у "Зенита", но питерцы понимают, в каком положении они находятся в турнирной таблице. Им нужно выигрывать каждый матч. Настрой у футболистов "Зенита" будет очень серьёзный — "Акрону" будет очень тяжело», — сказал Таранов Чемпионату.

Матч между «Акроном» и «Зенитом» состоится сегодня, 18-го октября в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.