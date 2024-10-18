Головин: Карпин больше лично общается с игроками. В Европе такого нет

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о наставнике сборной России Валерии Карпине.

«Карпин больше лично общается с игроками, подходит и что-то спрашивает о состоянии и настроении, даже какие-то личные моменты — как дела в семье? В Европе этого меньше, и дело даже не в Тьерри Анри, а во всех тренерах.

Там более рабочая атмосфера — только футбол, ничего лишнего. У нас, если взять Валерия Георгиевича, в этом плане больше таких моментов, разговоров о чём-то простом», — приводит слова Головина «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Карпин сейчас также тренирует «Ростов».