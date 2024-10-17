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    Гришин: У «Зенита» не должно быть проблем в матче с «Акроном»

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    Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом».

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «У "Зенита" не должно быть проблем в матче с "Акроном". У питерской команды не так много футболистов уехало в сборные, а остальные игроки сыграли неплохой товарищеский матч с "Войводиной".

    "Зениту" уже нельзя допускать осечек, поэтому в этой встрече будет победа на классе», — сказал Гришин Чемпионату.

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    • Напомним, что матч между «Акроном» и «Зенитом» состоится завтра, 18-го октября в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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