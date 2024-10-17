Гришин: У «Зенита» не должно быть проблем в матче с «Акроном»

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» Фото: globallookpress.com
«У "Зенита" не должно быть проблем в матче с "Акроном". У питерской команды не так много футболистов уехало в сборные, а остальные игроки сыграли неплохой товарищеский матч с "Войводиной".
"Зениту" уже нельзя допускать осечек, поэтому в этой встрече будет победа на классе», — сказал Гришин Чемпионату.
Напомним, что матч между «Акроном» и «Зенитом» состоится завтра, 18-го октября в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.