Гришин: У «Зенита» не должно быть проблем в матче с «Акроном»

Бывший футболиствысказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между

«У "Зенита" не должно быть проблем в матче с "Акроном". У питерской команды не так много футболистов уехало в сборные, а остальные игроки сыграли неплохой товарищеский матч с "Войводиной".

"Зениту" уже нельзя допускать осечек, поэтому в этой встрече будет победа на классе», — сказал Гришин Чемпионату.

Напомним, что матч между «Акроном» и «Зенитом» состоится завтра, 18-го октября в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.