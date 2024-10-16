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    Адвокат Мбаппе прокомментировала обвинения в адрес футболиста в изнасиловании

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    Мари‑Аликс Кану‑Бернар, адвокат форварда «Реала» Килиана Мбаппе, высказалась по поводу возможной причастности футболиста к изнасилованию в отеле в центре Стокгольма.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Подозреваемые по делу пока не названы.

    «Мы говорим о жалобе, о поданной жалобе, но на данный момент мы не знаем, на кого именно. Жалоба не устанавливает истину, она ничего не доказывает, и я даже не знаю, направлена ли жалоба на него. Он ошеломлен всей этой шумихой в СМИ и не понимает, в чем его можно обвинить.

    Он не попадает в ситуации, в которых для него существует риск. Это полностью исключает тот факт, что с его стороны могли быть предосудительные действия. Я уверена в этом.

    Сегодня он был абсолютно спокоен и пошел на тренировку, потому что знает, что ему абсолютно не в чем себя упрекнуть. В ближайшее время мы подадим жалобу на клеветническое обвинение», — приводит слова адвоката Marca со ссылкой на канал TF1.

    Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что скандал с Мбаппе влияет на национальную команду.

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