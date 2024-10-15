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    Стал известен основной кандидат на пост главного тренера сборной Англии

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    Сборную Англии может возглавить известный европейский специалист.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    По информации Sky Sports, основным кандидатом на пост главного тренера сборной Англии с некоторых пор стал Томас Тухель.

    Источник утверждает, что руководство английской ассоциации футбола уже ведет переговоры с представителями английского футбола.

    Ранее сообщалось, что в Англии заинтересованы в назначении Пепа Гвардиолы на должность главного тренера национальной команды, однако испанский специалист до сих пор не знает, что будет делать после завершения текущего сезона.

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    • Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2025 года.

    Тухель остается без работы с мая этого года, когда он покинул «Баварию».

    Напомним, после отставки Гарета Саутгейта временным тренером сборной Англии стал Ли Карсли.

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