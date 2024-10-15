Стал известен основной кандидат на пост главного тренера сборной Англии

Сборнуюможет возглавить известный европейский специалист.

По информации Sky Sports, основным кандидатом на пост главного тренера сборной Англии с некоторых пор стал Томас Тухель.

Источник утверждает, что руководство английской ассоциации футбола уже ведет переговоры с представителями английского футбола.

Ранее сообщалось, что в Англии заинтересованы в назначении Пепа Гвардиолы на должность главного тренера национальной команды, однако испанский специалист до сих пор не знает, что будет делать после завершения текущего сезона.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2025 года.

Тухель остается без работы с мая этого года, когда он покинул «Баварию».

Напомним, после отставки Гарета Саутгейта временным тренером сборной Англии стал Ли Карсли.