Садыгов отреагировал на информацию о задержке зарплат футболистам «Химок»

Поддерживающийбизнесменответил на вопрос по поводу информации о том, что в подмосковном клубе задерживают зарплату футболистам.

«Задавайте вопрос о задержке зарплат футболистам, тому, кто написал эту информацию. Почему вы мне задаёте этот вопрос? Я не справочное бюро и "Химками" не занимаюсь, уже 100 раз об этом говорил. Наберите генеральному директору, налоговой или где это можно узнать. Если кто-то что-то пишет, то почему мы должны на это отвечать? Какую-то чушь несёт тот, кто это написал», — цитирует Садыгова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Химки» идут на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ.