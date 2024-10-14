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    Садыгов отреагировал на информацию о задержке зарплат футболистам «Химок»

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    Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов ответил на вопрос по поводу информации о том, что в подмосковном клубе задерживают зарплату футболистам.

    главный тренер «Химок» Франк Артига
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    главный тренер «Химок» Франк Артига

    «Задавайте вопрос о задержке зарплат футболистам, тому, кто написал эту информацию. Почему вы мне задаёте этот вопрос? Я не справочное бюро и "Химками" не занимаюсь, уже 100 раз об этом говорил. Наберите генеральному директору, налоговой или где это можно узнать. Если кто-то что-то пишет, то почему мы должны на это отвечать? Какую-то чушь несёт тот, кто это написал», — цитирует Садыгова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Химки» идут на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

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