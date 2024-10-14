Гвардиола о своем будущем: Я еще не решил, мне нужно подумать

Главный тренеррассказал о своих планах на будущее.

«Я немного устал, это правда. Как и все мы устаем от нашей работы. Но я очень, очень сильно люблю футбол. И продолжаю его любить. И находиться в Италии мне в радость.

Я еще не решил, что дальше, мне нужно подумать. Если бы я уже решил, то сказал бы. Что угодно может произойти. Я даже не знаю, где буду работать. Если Баджо станет моим ассистентом, приеду в Италию.

Куда бы поехал в Италии? Ну, "Дженоа" сильна...», — сказал Гвардиола Calciomercato.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе после 7-и туров.