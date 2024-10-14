Головин: В «Монако» постоянно шутят, что сборная России играет со слабыми командами

Александр Головин Фото: globallookpress.com
«Чаще всего одноклубники спрашивают, с кем играю, и постоянно шутят, что не с сильными командами. В плане того, что я приехал в сборную и нет матчей, в "Монако" нормально отнеслись. Это же в любом случае вызов в национальную команду. В этом нет никаких проблем, клуб нормально относится к этому. Думаю, и дальше проблем никаких не будет, если дальше будет какой-то похожий сбор», — приводит слова Головина «РИА Новости Спорт».
В текущем сезоне Лиги 1 Александр Головин провел пять игр без результативных действий.