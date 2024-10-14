ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальЯмаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас
    Все новости спорта

    Защитник «Севильи» может перейти в «Ливерпуль»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Примера (Ла Лига) Футбол Испании Севилья Трансферы
    Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность подписания защитника «Севильи» Лоика Баде. Об этом сообщает Marca.

    Лоик Баде — защитник «Севильи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лоик Баде — защитник «Севильи»

    Стало известно, что боссы «мерсисайдцев» считают, что Баде может заменить в будущем защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. В «Севилье» считают, что защитник является одним из ценных активов клуба на рынке.

    Помимо «Ливерпуля», в услугах игрока также заинтересованы «Рома» и «Штутгарт». Примерная сумма трансфера может составлять от 14 до 20-и млн. евро.

  • Золотой запас. Пять летних новичков АПЛ, полирующих лавку за большие деньги
  • Пять звезд Премьер-лиги, оставшихся без футбола, которые подписали контракты на 130 млн фунтов стерлингов этим летом
  • 12/10/2024

    • В нынешнем сезоне Баде провел за «Севилью» 7 матчей в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет в битве за первое место в группе?
  • Германия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Кто возьмет важные очки в московском дерби?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Франция продолжит побеждать?
  • Бельгия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.41
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Италия — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Украина — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Испания — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч СКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры