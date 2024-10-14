Защитник «Севильи» может перейти в «Ливерпуль»

Руководстворассматривает возможность подписания защитника. Об этом сообщает Marca.

Стало известно, что боссы «мерсисайдцев» считают, что Баде может заменить в будущем защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. В «Севилье» считают, что защитник является одним из ценных активов клуба на рынке.

Помимо «Ливерпуля», в услугах игрока также заинтересованы «Рома» и «Штутгарт». Примерная сумма трансфера может составлять от 14 до 20-и млн. евро.

В нынешнем сезоне Баде провел за «Севилью» 7 матчей в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.