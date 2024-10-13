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    Гончаренко: У всех команд из второй восьмерки схожая задача — выйти из зоны стыков

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    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о своем трудоустройстве в команде из Нижнего Новгорода.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Четыре месяца находился без работы. Они были просто великолепные. Побывал на Алтае, на Дальнем востоке. Мне удалось хорошо отдохнуть. У меня были варианты в начале лета, но я просил все команды дать мне паузу до конца лета. Был вариант с "Балтикой"? Никаких комментариев о командах, с которыми общался делать не буду из уважения к тем людям, которые там сейчас работают.

    Знаете, мне привычно бороться за ведущие места, но окунуться вниз — здесь сложнее работать. Например, с ЦСКА ты понимаешь, что есть игры, где ты очки возьмешь на классе. И этот опыт очень важен для меня. Что касается того, что мы хотим — быть повыше, развивать игроков. У всех команд из второй восьмерки схожая задача — выйти из зоны стыков», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».

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