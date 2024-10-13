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    «Алания» уступила дома «Балтике»

    «Алания» — «Балтика»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Владикавказская «Алания» проиграла на своем поле калининградской «Балтике» со счетом 0:2.

    Сергей Пряхин
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    Сергей Пряхин

    Оба мяча были забиты после перерыва. Сначала на 54-й минуте отличился Абу-Саид Эльдарушев, а через пять минут преимущество удвоил Сергей Пряхин.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Алания — Балтика 0:2
    Голы: 0:1 Абу-Саид Эльдарушев (54'), 0:2 Сергей Пряхин (59') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Алексей Татаев, Тарас Гаглоев, Алан Хугаев, Давид Кокоев, Ибрагим Цаллагов, Toboev T. Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Натан Гассама, Денис Терентьев, Андрей Мендель, Илья Петров, Сергей Пряхин, Абу-Саид Эльдарушев, Виталий Лисакович, Амир Мохаммад, Varatynov S. Предупреждения: Toboev T. (13'), Кевин Андраде (22')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Балтика» вышла на четвертое место с 24 очками. «Алания» (14) — 15-я.

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