«Алания» — «Балтика»: счет матча 0:2, обзор голов

Сергей Пряхин Фото: globallookpress.com
Оба мяча были забиты после перерыва. Сначала на 54-й минуте отличился Абу-Саид Эльдарушев, а через пять минут преимущество удвоил Сергей Пряхин.
Футбол. Россия. Первая лига
Алания — Балтика 0:2
Голы: 0:1 Абу-Саид Эльдарушев (54'), 0:2 Сергей Пряхин (59') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Алексей Татаев, Тарас Гаглоев, Алан Хугаев, Давид Кокоев, Ибрагим Цаллагов, Toboev T. Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Натан Гассама, Денис Терентьев, Андрей Мендель, Илья Петров, Сергей Пряхин, Абу-Саид Эльдарушев, Виталий Лисакович, Амир Мохаммад, Varatynov S. Предупреждения: Toboev T. (13'), Кевин Андраде (22')
«Балтика» вышла на четвертое место с 24 очками. «Алания» (14) — 15-я.