Стали известны кандидаты на замену Гвардиоле в «Ман Сити»

У главного тренера «Манчестер Сити»истекает контракт по окончании сезона и он может покинуть команду.

По данным издания The Telegraph, руководство «горожан» уже подготовило список кандидатов на замену испанскому наставнику.

Сейчас есть два главных кандидата: главный тренер «Байера» Хаби Алонсо и португальский специалист Рубен Аморим, возглавляющий «Спортинг».

Прогнозы и ставки на футбол

Пока Гвардиола до конца не решил, стоит ли ему продлевать контракт с английским клубом.

Уже известно, что в «Ман Сити» будет новый директор — Уго Виана, сейчас работающий в «Спортинге». А Чики Бегиристайн, который и привел Гвардиолу в клуб, покидает свою должность летом 2025 года.