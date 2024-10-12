Стали известны кандидаты на замену Гвардиоле в «Ман Сити»

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
По данным издания The Telegraph, руководство «горожан» уже подготовило список кандидатов на замену испанскому наставнику.
Сейчас есть два главных кандидата: главный тренер «Байера» Хаби Алонсо и португальский специалист Рубен Аморим, возглавляющий «Спортинг».
Пока Гвардиола до конца не решил, стоит ли ему продлевать контракт с английским клубом.
Уже известно, что в «Ман Сити» будет новый директор — Уго Виана, сейчас работающий в «Спортинге». А Чики Бегиристайн, который и привел Гвардиолу в клуб, покидает свою должность летом 2025 года.