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    Стали известны кандидаты на замену Гвардиоле в «Ман Сити»

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    У главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы истекает контракт по окончании сезона и он может покинуть команду.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    По данным издания The Telegraph, руководство «горожан» уже подготовило список кандидатов на замену испанскому наставнику.

    Сейчас есть два главных кандидата: главный тренер «Байера» Хаби Алонсо и португальский специалист Рубен Аморим, возглавляющий «Спортинг».

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    Пока Гвардиола до конца не решил, стоит ли ему продлевать контракт с английским клубом.

    Уже известно, что в «Ман Сити» будет новый директор — Уго Виана, сейчас работающий в «Спортинге». А Чики Бегиристайн, который и привел Гвардиолу в клуб, покидает свою должность летом 2025 года.

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