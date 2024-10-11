Турция обыграла Черногорию, а Исландия сыграла вничью с Уэльсом

Завершились два матча 3-го тура четвертой группы Лиги наций.

В одной из встреч Турция минимально обыграла Черногорию со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на Ирфан Кахведжи на 69-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. B4 Турция — Черногория 1:0 Гол: 1:0 Ирфан Кавечи (69') Предупреждения: Арда Гюлер (65'), Milos Brnovic (89'), Кан Айхан (90 + 2'), Оркун Кёкчю (90 + 3'), Милутин Осмаич (90 + 3')

После этого Турция занимает 1-е место в своей группе Лиги наций с 7-ю очками в активе. Черногория — на 4-й позиции без набранных баллов.

В параллельном матче Исландия сыграла вничью с Уэльсом со счетом 2:2.

В составе гостей голы записали на свой счет Бреннан Джонсон на 11-й минуте и Гарри Уилсон на 30-й минуте.

У Исландии гол забил Логи Томассон на 69-й минуте. На 72-й минуте голкипер хозяев Дэнни Уорд организовал автогол.

Футбол. Лига наций УЕФА. B4 Исландия — Уэльс 2:2 Голы: 0:1 Бреннан Джонсон (11'), 0:2 Гарри Уилсон (30'), 1:2 Logi Tomasson (69'), 2:2 Дэнни Уорд (автогол) (72') Предупреждения: Стефан Тейтур Тордарсон (28'), Jon Dagur THorsteinsson (32'), Бреннан Джонсон (32'), Коннор Робертс (41'), Киффер Мур (51'), Джордан Джеймс (59'), Дэнни Уорд (90 + 3')

Исландия располагается на 3-й позиции в своей группе с 4 очками в активе. Уэльс — на 2-й позиции (5).