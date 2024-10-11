21:45Босния и Герцеговина — ГерманияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кай ХаверцБосния и Герцеговина — Германия. Онлайн
  • 21:12
    • Украина — Грузия: стартовые составы команд на матч Лиги наций
  • 16:27
    • Джокович вышел в полуфинал турнира в Шанхае
    Все новости спорта

    Семин рассказал о том, кто пострадает из-за октябрьской паузы на матчи сборных

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Сборная России Футбол России
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об октябрьской паузе на матчи национальных команд.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Кто будет лучше тренироваться в паузу на сборные, тому она пойдёт на пользу. Здесь важны многие нюансы и индивидуальная подготовка. Многое зависит от работы в этот период.

    Важно индивидуальное самосознание игроков, которые уехали в свои сборные. Сложнее после паузы будет тем командам, у которых уехало в сборные больше игроков», — сказал Семин Чемпионату.

  • «Зенит — хороший финишер». Динияр Билялетдинов о перспективах «Локо» и «Краснодара» в борьбе за титул
  • Эксклюзивное интервью с одним из творцов чуда на ЧЕ-2008, чемпионом, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России
  • 08/10/2024

    • Напомним, что сборная России не проведет ни одного товарищеского матча во время октябрьской паузы. Последний раз национальная команда выступала против Вьетнама, победив со счетом 3:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Босния противостоять Германии?
  • Босния и Герцеговина — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Кто одержит победу в матче Украина — Грузия?
  • Украина — Грузия. Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Нидерланды победят без проблем?
  • Венгрия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 11 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Украина — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Турция — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Испания — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Трактор — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры