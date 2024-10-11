Семин рассказал о том, кто пострадает из-за октябрьской паузы на матчи сборных

Бывший главный тренерподелился мнением об октябрьской паузе на матчи национальных команд.

«Кто будет лучше тренироваться в паузу на сборные, тому она пойдёт на пользу. Здесь важны многие нюансы и индивидуальная подготовка. Многое зависит от работы в этот период.

Важно индивидуальное самосознание игроков, которые уехали в свои сборные. Сложнее после паузы будет тем командам, у которых уехало в сборные больше игроков», — сказал Семин Чемпионату.

Напомним, что сборная России не проведет ни одного товарищеского матча во время октябрьской паузы. Последний раз национальная команда выступала против Вьетнама, победив со счетом 3:0.