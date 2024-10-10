«Ливерпуль» нашел варианты с заменой Трента, который может перейти в «Реал»

Руководстворассматривает варианты с заменой защитника. Об этом сообщает Caught Offside.

Стало известно, что боссы «мерсисайдцев» могут подписать защитника «Байера» Жереми Фримпонга, игрока «Монако» Вандерсона или футболиста «Фиорентины» Микаеля Кайоде на замену Александер-Арнольда.

Дело в том, что Трент может перейти в «Реал» летом 2025-го года. Переговоры защитника с «Ливерпулем» о возможном продлении контракта зашли в тупик.

В нынешнем сезоне Александр-Арнольд провел за «Ливерпуль» 7 матчей в рамках АПЛ и отметился результативной передачей.