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    «Ливерпуль» нашел варианты с заменой Трента, который может перейти в «Реал»

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    Руководство «Ливерпуля» рассматривает варианты с заменой защитника Трента Александер-Арнольда. Об этом сообщает Caught Offside.

    Трент Александер-Арнольд — защитник «Ливерпуля»
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    Трент Александер-Арнольд — защитник «Ливерпуля»

    Стало известно, что боссы «мерсисайдцев» могут подписать защитника «Байера» Жереми Фримпонга, игрока «Монако» Вандерсона или футболиста «Фиорентины» Микаеля Кайоде на замену Александер-Арнольда.

    Дело в том, что Трент может перейти в «Реал» летом 2025-го года. Переговоры защитника с «Ливерпулем» о возможном продлении контракта зашли в тупик.

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