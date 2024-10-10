Президент «ПСЖ»: Команды, которым не нравится клубный чемпионат мира, могут не играть в нем

Президентвысказался о предстоящем выступлении команды в клубном чемпионате мира.

«Все команды хотят принять участие в клубном чемпионате мира. Футболисты или клубы, имеющие жалобы, могут не играть на нем. Да, если у вас есть жалобы, то не играйте на нём. Я получал отзывы с возмущением из-за того, что, наоборот, существует ограничение в две команды от каждой страны. Возмущавшиеся хотели заявить больше двух клубов. С другой стороны, жалобы есть и со стороны футболистов.

Игроки и клубы, которые жалуются, не играют. Я получаю жалобы на то, что от каждой страны участвуют только два клуба. Некоторые хотят больше двух.

Календарь всегда был проблемой. Её нужно решать, когда все заинтересованные стороны сидят вместе, открыто и прозрачно, чтобы увидеть, что лучше для всех, а не только для одной стороны. Клубы финансируют экосистему, и зарплаты становятся всё выше и выше. Если у нас будут те же соревнования и те же доходы, это проблема», — приводит слова Аль-Хелаифи BBC«, — приводит слова Аль-Хелаифи AS.