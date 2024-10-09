ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаМЛС, Саудовская Аравия или «Барса»? Где продолжит карьеру Поль Погба
    Все новости спорта

    Деменко: Осинькин отдаёт всю свою душу Самаре

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов
    Экс-футболист Максим Деменко прокомментировал новость о том, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сохранит свой пост.

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    «Осинькин до конца сезона в клубе — это очень хорошая новость для "Крыльев Советов" и для самого Игоря Витальевича. Потому что даже капитан команды говорил с губернатором. Думаю, Осинькин высказал своё мнение по футболистам, ведь в дальнейшем нужны укрепления.

    Осинькин заслуживает такого уважения со стороны болельщиков и футболистов клуба. После четырёх лет работы видно, что Осинькин отдаёт всю свою душу Самаре, ведь он проникся идеей болельщиков и "Крыльев".

    Осинькин — хороший вариант для самарской команды. Потому что каждый футболист бьётся за него, и руководители посмотрели на этот момент и решили изменить свою позицию. Думаю, Осинькину реально занять с "Крыльями Советов" восьмое место по окончании сезона, которое просит руководство Самарской области.

    Немаловажный фактор, чтобы ключевые футболисты оставались в команде. "Крылья" при них показывают хороший футбол. Руководство должно помочь сохранить этих игроков», — сказал Деменко Чемпионату.

  • «Зенит — хороший финишер». Динияр Билялетдинов о перспективах «Локо» и «Краснодара» в борьбе за титул
  • Эксклюзивное интервью с одним из творцов чуда на ЧЕ-2008, чемпионом, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России
  • Вчера

    • После 11-и туров в российской Премьер-лиге «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице с 11-ю очками в активе. В следующем матче самарская команда сыграет против «Оренбурга» 20-го октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ярославцы не будут настаивать на крупной победе
  • «Локомотив» — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли нервный Медведев обыграть Циципаса?
  • Циципас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • Ждем результативную ничью?
  • Италия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.19
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Австрия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Израиль — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Катар — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Молдова — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры