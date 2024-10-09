Деменко: Осинькин отдаёт всю свою душу Самаре

Экс-футболистпрокомментировал новость о том, что главный тренерсохранит свой пост.

«Осинькин до конца сезона в клубе — это очень хорошая новость для "Крыльев Советов" и для самого Игоря Витальевича. Потому что даже капитан команды говорил с губернатором. Думаю, Осинькин высказал своё мнение по футболистам, ведь в дальнейшем нужны укрепления.

Осинькин заслуживает такого уважения со стороны болельщиков и футболистов клуба. После четырёх лет работы видно, что Осинькин отдаёт всю свою душу Самаре, ведь он проникся идеей болельщиков и "Крыльев".

Осинькин — хороший вариант для самарской команды. Потому что каждый футболист бьётся за него, и руководители посмотрели на этот момент и решили изменить свою позицию. Думаю, Осинькину реально занять с "Крыльями Советов" восьмое место по окончании сезона, которое просит руководство Самарской области.

Немаловажный фактор, чтобы ключевые футболисты оставались в команде. "Крылья" при них показывают хороший футбол. Руководство должно помочь сохранить этих игроков», — сказал Деменко Чемпионату.

После 11-и туров в российской Премьер-лиге «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице с 11-ю очками в активе. В следующем матче самарская команда сыграет против «Оренбурга» 20-го октября.