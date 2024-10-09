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    Булыкин об Осинькине: Если нет результатов, то тренера увольняют

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    Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сохранил свой пост.

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
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    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    «Не знаю, насколько хорошая новость, что Осинькин остаётся в команде до конца сезона. Если "Крылья" будут идти в зоне вылета и проигрывать все матчи, он всё равно останется? Непонятно, кто принимает футбольные и нефутбольные решения. Не по-футбольному говорить, что он остаётся до конца сезона независимо от результатов.

    Если это решение сплотит коллектив в "Крыльях", то будет оправдано. Но я не слышал, чтобы так работало. Если нет результатов, то тренера увольняют. Но у нас возникают другие вопросы, увольняют с компенсацией или без. Может, у клуба главное — это не результат, а другие задачи? Явно происходит что-то нефутбольное, видимо, в клубе знают что-то больше», — сказал Булыкин Чемпионату.

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