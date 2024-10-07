«Сокол» — «Ротор»: счет матча 0:1, обзор гола

Денис Бояринцев — тренер «Ротора» Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча стал Михаил Мальцев на 28-й минуте противостояния.
Футбол. Россия. Первая лига
Сокол — Ротор 0:1
Гол: 0:1 Михаил Мальцев (28') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Иван Чуриков, Аслан Дудиев, Дмитрий Иванов, Владлен Бабаев, Руслан Чобанов, Артем Молодцов, Данил Полубояринов, Роман Юзепчук, Егор Карпицкий Ротор: Никита Чагров, Юрий Морозов, Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Максим Швецов, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Владислав Тюрин, Михаил Агеев, Kasimov T. Предупреждения: Kasimov T. (33'), Дмитрий Сасин (64'), Владислав Самко (90+2')
«Ротор» набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. У «Сокола» 15 баллов и 14-я строчка.