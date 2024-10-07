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    В Камеруне ответили на вопрос о возможном матче с Россией

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    В пресс-службе сборной Камеруна дали комментарий по поводу вероятности матча с командой России.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Пока неизвестно, есть ли переговоры насчет ответного матча наших сборных. Есть ли свободные даты? Возможно, в июне 2025 года. Обе стороны должны работать в этом направлении», — заявили в пресс-службе сборной в комментарии «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, Россия и Камерун провели товарищеский матч в октябре прошлого года и тогда россияне победили со счетом 1:0.

    В октябре сборная России также проводит сбор, но пока не удалось договориться ни с одним из соперников.

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