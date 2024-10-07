В Камеруне ответили на вопрос о возможном матче с Россией

В пресс-службе сборной Камеруна дали комментарий по поводу вероятности матча с командой России.

«Пока неизвестно, есть ли переговоры насчет ответного матча наших сборных. Есть ли свободные даты? Возможно, в июне 2025 года. Обе стороны должны работать в этом направлении», — заявили в пресс-службе сборной в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Россия и Камерун провели товарищеский матч в октябре прошлого года и тогда россияне победили со счетом 1:0.

В октябре сборная России также проводит сбор, но пока не удалось договориться ни с одним из соперников.