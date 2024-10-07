Черданцев: Лучше играть с Сирией, чем не играть

Комментатор «Матч ТВ»оценил предстоящий спарринг сборной России против команды Сирии.

«Лучше играть с Сирией, чем не играть. Сборная Австралии до перехода в Азиатскую конфедерацию тоже играла не пойми с кем. Все живут в окружающих их обстоятельствах и с понимаем, что ничто не вечно.

В начале 80‑х играла сборная СССР‑1 против сборной СССР‑2, в "Лужниках" было несколько десятков тысяч болельщиков, я сам ходил на этот матч. Какая разница, с кем играть? С таким же успехом можно задаваться вопросом: "А нужна ли РПЛ без еврокубков?" Возможно, имело смысл сыграть что‑то интригующее: против сборной легионеров, сборной Москвы, либо два состава национальной команды. Нужна какая‑то интрига. Думаю, в наших реалиях матч сборной России против какого‑то клуба невозможен, потому что национальная команда не играет на международных турнирах — игроки клубов вряд ли что‑то захотят доказывать из‑за невызова в сборную. Я бы попробовал организовать матч сборной России с южноамериканскими легионерами из РПЛ, готов оказывать всяческую пиар‑поддержку такой игре», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

В октябре сборная России также проводит сбор, но пока не удалось договориться ни с одним из соперников.