«Штутгарт» — «Хоффенхайм»: счет матча 1:1

В матче 6-го тура немецкой Бундеслигина своем поле смог свести матч вничью против— 1:1.

Счет открыл в конце первого тайма французский защитник «Хоффенхайма» Валентин Жендри с передачи Андреа Крамарича.

Швабы смогли уйти от поражения в компенсированное время благодаря голу Эрмедина Демировича, который до этого не забил пенальти.

Календарь и таблица Бундеслиги

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Хоффенхайм 1:1 Голы: 0:1 Валентен Жендрей (45'), 1:1 Эрмедин Демирович (90 + 10') Штутгарт: Александр Нюбель, Анри Чейз, Антони Руо (Йоша Вагноман, 46'), Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт, Джейми Левелинг (Ник Вольтемаде, 73'), Атакан Каразор (Крис Фюрих, 46'), Ангело Штиллер, Энцо Мийо (Фабиан Ридер, 73'), Эль Билал Туре (Эрмедин Демирович, 62'), Дениз Ундав Хоффенхайм: Оливер Бауман, Валентен Жендрей, Тим Дрекслер (Артур Шавес, 15'), Кевин Акпогума, Мариус Бюльтер (Давид Юрасек, 73'), Александер Прасс, Флориан Гриллич, Том Бишоф (Умут Тохумджу, 63'), Антон Стах, Адам Гложек (Макс Мёрштедт, 62'), Андрей Крамарич (Харис Табакович, 73') Предупреждения: Максимилиан Миттельштадт (26'), Том Бишоф (45 + 3'), Флориан Гриллич (55'), Андрей Крамарич (66'), Артур Шавес (71')

В 7-м туре «Штутгарт» сыграет в гостях с «Баварией», а «Хоффенхайм» примет «Бохум».