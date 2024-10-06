Симоне Индзаги: Ошибки в игре с «Торино» обошлись «Интеру» слишком дорого

Наставник «Интера»высказался о победе над «Торино» (3:2) в матче 7-го тура Серии А. Встреча прошла 5 октября в Милане.

«Мы одержали три победы подряд после проигранного дерби. Я ничего не могу сказать команде. Мы заслуженно выиграли все три матча. Мы должны совершенствоваться в определенных аспектах, каждая ошибка дорого нам обходится. Мы все знаем, что должны продолжать работать в том же духе.

В матчах с "Манчестер Сити" и "Црвеной Звездой" мы не пропустили, хотя могли. Сегодня и в матче с "Удинезе" опасных сигналов было меньше, но в итоге мы пропустили. Ошибки обошлись нам слишком дорого», — цитирует Индзаги сайт Джанлуки ди Марцио.

Календарь и таблица Серии А

«Интер» с 14 очками занимает второе место в таблице Серии А. «Торино» с 11 очками идёт шестым.