Симоне Индзаги: Ошибки в игре с «Торино» обошлись «Интеру» слишком дорого

Симоне Индзаги Фото: globallookpress.com
«Мы одержали три победы подряд после проигранного дерби. Я ничего не могу сказать команде. Мы заслуженно выиграли все три матча. Мы должны совершенствоваться в определенных аспектах, каждая ошибка дорого нам обходится. Мы все знаем, что должны продолжать работать в том же духе.
В матчах с "Манчестер Сити" и "Црвеной Звездой" мы не пропустили, хотя могли. Сегодня и в матче с "Удинезе" опасных сигналов было меньше, но в итоге мы пропустили. Ошибки обошлись нам слишком дорого», — цитирует Индзаги сайт Джанлуки ди Марцио.
«Интер» с 14 очками занимает второе место в таблице Серии А. «Торино» с 11 очками идёт шестым.