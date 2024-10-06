Флик: Щенсный находится в очень хорошей форме

Наставник «Барселоны»прокомментировал переход в стан сине-гранатовых вратаря

«Он сказал, что хотел завершить карьеру, но находится в очень хорошей форме. Приятно иметь его опыт и качества в команде. Когда я разговаривал с ним, то был впечатлён. Он представительный человек, и он сказал мне, что присоединится к нам, как только он мне понадобится.

Войцех внесёт свой вклад. И у него сильный характер. Но он не будет играть против "Алавеса", потому что пока не до конца готов», — приводит слова Флика Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

6 октября в матче чемпионата Испании «Барселона» сыграет в гостях с «Алавесом». Встреча начнется в 17:15 мск.