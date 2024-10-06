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    Осинькин: Если мы играем нормально, то будут голы и очки

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче против «Локомотива» (0:1).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Если мы играем нормально, то будут голы и очки. Игра получилась непростой. До пропущенного мяча у нас было больше моментов. Мы строили игру, исходя из определенных качеств соперника. Понимали, что очень много быстрых футболистов у "Локомотива". Считаю, что план на игру был оптимальным.

    Гальдамес имеет опыт тяжелых матчей. У нас было три игры в недельном цикле, в которых он провел все матчи. Вы намекаете, что голевая атака пошла после его небольшой ошибки. На личности я бы не стал переходить. Мы провели неплохой матч», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    С 27 очками «Локомотив» вышел на первое место в РПЛ. «Крылья Советов» идут десятыми с 11 очками.

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