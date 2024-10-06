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    «ПСЖ» не смог в гостях победить «Ниццу»

    «Ницца» — «ПСЖ»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В седьмом туре французской Лиги 1 «Ницца» на своем поле сыграла вничью с «ПСЖ» — 1:1.

    Нуну Мендеш
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    Нуну Мендеш

    Хозяева открыли счет на 39-й минуте после точного удара защитника Али Абди.

    В начале второго тайма Нуну Мендеш сравнял счет, но на большее парижан не хватило.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — ПСЖ 1:1
    Голы: 1:0 Али Абди (39'), 1:1 Нуну Мендеш (52') Ницца: Марчин Булка, Моиз Бомбито, Данте, Жонатан Клосс, Юссуф Ндайишимие (Антуан Менди, 57'), Тангай Н'Домбеле (Пабло Росарио, 88'), Хишем Будауи, Жереми Бога (Юссуфа Мукоко, 77'), Мохамед-Али Чо (Софьян Диоп, 77'), Эванн Гессан (Бадредин Буанани, 88'), Али Абди ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле, Жоау Невеш, Фабиан Руис (Марко Асенсио, 78'), Уоррен Заир-Эмери (Витор Феррейра, 71'), Брэдли Баркола, Рандаль Коло Муани (Ли Кан Ин, 46') Предупреждения: Ашраф Хакими (36'), Маркос Маркиньос (36'), Хишем Будауи (71')

    В 8-м туре Лиги 1 «ПСЖ» примет «Страсбур», а «Ницца» поедет в гости к «Нанту».

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