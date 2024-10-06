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    Галактионов: Был тяжелый матч. Мы довольны, что заработали три очка

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    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча против «Крыльев Советов» (1:0).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Понятно, что у каждом матче есть положительные моменты, а есть те, которые надо исправлять, когда мы отдавали инициативу сопернику. У них были моменты забить, но великолепно сыграл Лантратов. Но свой момент мы нашли.

    Мы мяч теряли, но надо отдать должное сопернику. Это хорошая команда, хорошие ребята, рисунок есть. Несмотря на место в таблице, нет соперников легких или сложных. Все могут друг другу доставить неприятности. Был тяжелый матч. Мы довольны, что заработали три очка в нем.

    Нам нужен был обыгрывающий игрок, который создаст остроту. Блестяще Эдгар (Севикян) вышел и создал очень много моментов. Хорошо вышли и Сара (Владислав Сарвели) и Наир Тикнизян, который предголевой пас отдал. Все ребята, которые вышли на замены, добавили и скорости игры, и остроты у ворот соперника.

    Лидерство? Вообще на это не обращаю внимания. Таблица в онлайн‑режиме может меняться от матча к матчу. Мы не так много сыграли. Да, уже есть определенный отрезок, но еще столько матчей впереди. Есть конкретная игра, к которой мы готовимся и стараемся побеждать» — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    С 27 очками «Локомотив» вышел на первое место в РПЛ. «Крылья Советов» идут десятыми с 11 очками.

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