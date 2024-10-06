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    «Сочи» разгромил «Чайку», «Балтика» не смогла переиграть «Нефтехимик»

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    В 13-м туре Первой лиги по футболу завершились два матча с участием фаворитов турнира.

    Мартин Крамарич
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    Мартин Крамарич

    «Сочи» у себя дома разгромил «Чайку» со счетом 5:0.

    Голы в составе команды Роберто Морено забивали Владимир Писарский, Мартин Крамарич, Павел Мелешин, Руслан Магаль и Кирилл Кравцов.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сочи — Чайка 5:0
    Голы: 1:0 Владимир Писарский (6'), 2:0 Мартин Крамарич (38'), 3:0 Павел Мелёшин (79'), 4:0 Руслан Магаль (82'), 5:0 Кирилл Кравцов (84') Сочи: Александр Дёгтев, Олег Кожемякин, Артём Макарчук, Кирилл Суслов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Руслан Барт, Мартин Крамарич, Кирилл Никитин, Владимир Писарский Чайка: Михаил Штепа, Андрей Евдокимов, Никита Кармаев, Александр Нестеров, Данил Пелих, Ярослав Арбузов, Муслим Бамматгереев, Никита Маляров, Данила Янов, Эльдияр Зарыпбеков, Uzhgin M. Предупреждения: Игнасио Сааведра (25'), Никита Маляров (40'), Владимир Писарский (41'), Кирилл Суслов (52')

    «Сочи» после этого успеха поднялся шестое место с 20 очками. «Чайка» (17) — восьмая.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Калининградская «Балтика» не смогла переиграть нижнекамский «Нефтехимик» — 0:0.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Балтика — Нефтехимик 0:0
    Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Натан Гассама, Андрей Мендель, Илья Петров, Сергей Пряхин, Владислав Саусь, Хызыр Аппаев, Виталий Лисакович, Амир Мохаммад, Varatynov S. Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Эдуард Валиахметов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Кирилл Морозов, Максим Петров, Константин Шильцов Предупреждения: Андрей Мендель (61'), Николай Толстопятов (65'), (90+4')

    «Балтика» с 21 очком на 4-й позиции, а «Нефтехимик» (17) — девятый.

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