«Фиорентина» и «Милан» сыграют между собой в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Фиорентина»

«Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, записав на свой счет 7 очков в 6-ти матчах. На счету команды победа, четыре ничьи и поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 7:7.

В прошлом туре «фиалки» в четвертый раз в сезоне сыграли вничью, поделив очки с «Эмполи» в гостях (0:0). До этого подопечные Раффаэле Палладино потерпели первое поражение, проиграв дома «Лацио» (1:2).

На неделе клуб из Флоренции успешно сыграл в первом туре общего этапа Лиги Конференций. Матч первого тура против «Нью-Сейнтс» из Уэльса завершился со счетом 2:0 в пользу «Фиорентины».

«Милан»

«Милан» набрал 11 очков в 6-ти матчах и на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А. На счету «красно-черных» 3 победы, 2 ничьи и поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 14:7.

Подопечные Паулу Фонсеки подходят к предстоящему туру с трехматчевой победной серией. За этот отрезок «Милан» разгромил «Венецию» (4:0) и «Лечче» (3:0), а между этими матчами вырвал три очка в дерби с «Интером» (2:1).

В Лиге Чемпионов дела у «россонери» складываются не лучшим образом. После поражения в первом туре дома от «Ливерпуля» (1:3) команда проиграла и второй матч, уступив в гостях «Байеру» (0:1).

Личные встречи

«Милан» выиграл оба матча у своего соперника в прошлом сезоне — 1:0 дома и 2:1 в гостях. Всего в 10-ти последних встречах на счету «красно-черных» 6 побед, «Фиорентина» оказалась сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Милан» с коэффициентом 2.20.