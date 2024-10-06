ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Фиорентина» — «Милан». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 7-го тура Серии А «Фиорентина» — «Милан»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фиорентина Милан
    Вся лентаСамое главное
    Войцех ЩенсныйЛучшее предложение. Щенсный, как панацея для «Барселоны» после травмы тер Штегена Шамар Николсон — автор дубля в ворота «Ростова» Долгожданная победа. Удивительный разгром «Ростова» в Москве Густаво МантуанРешающий пенальти. «Зенит» едва не оступился с «Оренбургом»
  • 10:35
    • Медведев вышел в 4-й круг «Мастерса» в Шанхае
  • 09:09
    • «Атланта» обыграла «Нью-Йорк Ред Буллс», Миранчук забил гол
  • 08:22
    • Перейра нокаутировал Раунтри и защитил пояс в полутяжелом весе UFC
    Все новости спорта
    «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милан»
    «Фиорентина» и «Милан» сыграют между собой в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, записав на свой счет 7 очков в 6-ти матчах. На счету команды победа, четыре ничьи и поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 7:7.

    В прошлом туре «фиалки» в четвертый раз в сезоне сыграли вничью, поделив очки с «Эмполи» в гостях (0:0). До этого подопечные Раффаэле Палладино потерпели первое поражение, проиграв дома «Лацио» (1:2).

    На неделе клуб из Флоренции успешно сыграл в первом туре общего этапа Лиги Конференций. Матч первого тура против «Нью-Сейнтс» из Уэльса завершился со счетом 2:0 в пользу «Фиорентины».

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    «Милан»

    «Милан» набрал 11 очков в 6-ти матчах и на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А. На счету «красно-черных» 3 победы, 2 ничьи и поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 14:7.

    Подопечные Паулу Фонсеки подходят к предстоящему туру с трехматчевой победной серией. За этот отрезок «Милан» разгромил «Венецию» (4:0) и «Лечче» (3:0), а между этими матчами вырвал три очка в дерби с «Интером» (2:1).

    В Лиге Чемпионов дела у «россонери» складываются не лучшим образом. После поражения в первом туре дома от «Ливерпуля» (1:3) команда проиграла и второй матч, уступив в гостях «Байеру» (0:1).

    Личные встречи

    «Милан» выиграл оба матча у своего соперника в прошлом сезоне — 1:0 дома и 2:1 в гостях. Всего в 10-ти последних встречах на счету «красно-черных» 6 побед, «Фиорентина» оказалась сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Милан» с коэффициентом 2.20.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры