Источник: «Рома» думает уволить Юрича и вернуть Де Росси

«Рома» собирается вернуть на пост главного тренераспустя три недели после его увольнения, сообщает Giallorossi.net со ссылкой на Corriere dello Sport.

Сейчас команду тренирует хорватский специалист Иван Юрич, который не лучшим образом начал свою карьеру в стане джаллоросси.

Решающим для Юрича станет игра 7-го тура Серии А против «Монцы», которая пройдет 6 октября. В случае неудовлетворительного результата он будет отправлен в отставку.

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Де Росси находился на должности главного тренера «Ромы» с января по 18 сентября 2024 года. После его увольнения случились массовые протесты тиффози, которые требовали вернуть легенду клуба.