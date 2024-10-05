Источник: «Рома» думает уволить Юрича и вернуть Де Росси

Даниэль Де Росси Фото: globallookpress.com
Сейчас команду тренирует хорватский специалист Иван Юрич, который не лучшим образом начал свою карьеру в стане джаллоросси.
Решающим для Юрича станет игра 7-го тура Серии А против «Монцы», которая пройдет 6 октября. В случае неудовлетворительного результата он будет отправлен в отставку.
Де Росси находился на должности главного тренера «Ромы» с января по 18 сентября 2024 года. После его увольнения случились массовые протесты тиффози, которые требовали вернуть легенду клуба.