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    Источник: «Рома» думает уволить Юрича и вернуть Де Росси

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    «Рома» собирается вернуть на пост главного тренера Даниэля Де Росси спустя три недели после его увольнения, сообщает Giallorossi.net со ссылкой на Corriere dello Sport.

    Даниэль Де Росси
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    Даниэль Де Росси

    Сейчас команду тренирует хорватский специалист Иван Юрич, который не лучшим образом начал свою карьеру в стане джаллоросси.

    Решающим для Юрича станет игра 7-го тура Серии А против «Монцы», которая пройдет 6 октября. В случае неудовлетворительного результата он будет отправлен в отставку.

    Календарь и таблица Серии А

    Де Росси находился на должности главного тренера «Ромы» с января по 18 сентября 2024 года. После его увольнения случились массовые протесты тиффози, которые требовали вернуть легенду клуба.

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