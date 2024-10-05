Неймар лидирует в списке самых переоцененных игроков

В качестве критериев составления рейтинга указывались статистика, репутация, конечный успех, то, как игроков оценивают в мире футбола, степень реализации потенциала.
Возглавил рейтинг Неймар («Аль-Хиляль»). Далее расположились Жоау Феликс («Челси») и Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).
В топ-10 попали Антони («Манчестер Юнайтед»), Михаил Мудрик («Челси»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Джордан Хендерсон («Аякс»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Виктор Осимхен («Галатасарай») и Альваро Мората («Милан»).