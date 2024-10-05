Дзюба высказался о самом трудном матче в карьере

Форвардзаявил, что считает матч 14-го тура РПЛ сезона-2020/21 между «Зенитом» и «Краснодаром» самым сложным в своей карьере. Поединок прошел на следующий день после публикации интимного видео с участием нападающего.

«Это был самый трудный матч в моей карьере. Самый тяжёлый. После игры я сильно поплакал, пожалел себя. Но на самом деле эта ситуация сделала меня намного сильнее. Я тогда очень многое осознал и понял. В том матче я ж не забил пенальти, ещё там что-то, мы проигрывали… В итоге я забил победный гол.

Наверное, это было самое сильное преодоление в моей жизни — пойти против такой толпы. Но зато другая группа людей на стадионе меня обожала — не фанаты, а другие, обычные. Поэтому у меня был такой урок — любви и боли», — сказал Дзюба в шоу «Натальная карта».

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Сейчас Дзюба играет за «Акрон».