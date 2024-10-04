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    Семшов: Лучше, чтобы игроки побыли в своих клубах, если соперника не будет

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    Экс-футболист сборной России Игорь Семшов дал комментарий по поводу возможной отмены октябрьского сбора национальной команды.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Лучше, чтобы игроки побыли в своих клубах, если соперника не будет. Матч с клубом — неплохо, но все-таки это не тот соперник, который нужен сборной. К тому же из клубов уезжают легионеры в паузу. Это означает, что состав будет не настолько силен, насколько хотелось бы. Тут двоякое мнение. Главное, чтобы матчи сборной не переросли в игры с клубами. Поэтому нам нужно искать соперников, чтобы проводить более качественные матчи», — цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».

    Ранее стало известно о том, что РФС не может найти соперника для сборной России на октябрьский сбор, поэтому он может не состояться.

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