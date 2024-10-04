Ледяхов: Было бы почетно поработать с «Оренбургом»

Известный российский футболист и тренерответил на вопрос, готов ли он возглавить

«Почему нет? Любая работа — почетна. Команда играющая, много латиноамериканцев. Клуб борется за выживание? Никаких проблем. Они обладают таким составом, который может спокойно бороться и способен находиться выше в турнирной таблице.

Тут нет никаких проблем. Владимир Слишкович? Он неплохо себя проявил, работая в "Спартаке". Это был короткий период, но он работал здесь. Слишкович знает наш чемпионат. Если в "Оренбурге" примут такое решение, то будем смотреть, как у него получится», — цитирует Ледяхова «Спорт День за Днем».

Календарь и таблица РПЛ

В качестве главного тренера Ледяхов работал с «Ахматом» и «Балтикой». Сейчас «Оренбург» идет на 14-м месте в РПЛ с 7 очками.