Анчелотти: «Реал» сейчас сильнее, чем когда-либо

Главный тренероценил текущее положение дел в мадридском коллективе.

«Это поражение может стать отличной возможностью, если мы сможем правильно отреагировать. Команда не хотела проигрывать. Мы отдали все и боролись до конца. Реакция была хорошей. Мы на правильном пути. Мы сильнее, чем когда-либо.

Я к этому уже привык, я совсем не волнуюсь. Единственное, что меня беспокоит, — тот факт, что нам нужно играть лучше. Мы согласны, что нам не хватает интенсивности. Мяч должен быстрее попадать к нашим нападающим.

В Ла Лиге мы все еще непобедимы, и нам нужно продолжать в том же духе. Сейчас мы опечалены, но рано или поздно мы найдем решения», — цитирует Анчелотти

ESPN.

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.