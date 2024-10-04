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    Анчелотти: «Реал» сейчас сильнее, чем когда-либо

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил текущее положение дел в мадридском коллективе.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Это поражение может стать отличной возможностью, если мы сможем правильно отреагировать. Команда не хотела проигрывать. Мы отдали все и боролись до конца. Реакция была хорошей. Мы на правильном пути. Мы сильнее, чем когда-либо.

    Я к этому уже привык, я совсем не волнуюсь. Единственное, что меня беспокоит, — тот факт, что нам нужно играть лучше. Мы согласны, что нам не хватает интенсивности. Мяч должен быстрее попадать к нашим нападающим.

    В Ла Лиге мы все еще непобедимы, и нам нужно продолжать в том же духе. Сейчас мы опечалены, но рано или поздно мы найдем решения», — цитирует Анчелотти
    ESPN.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В настоящий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.

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