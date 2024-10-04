Алдонин: Глушаков в большом футболе добился всего

Бывший капитан сборной Россиипрокомментировал переход полузащитникав медийный футбольный клуб «СКА-Ростов».

«Денису виднее, где продолжить карьеру. Учитывая ситуацию, я так понимаю, что в структуре "Химок" Глушаков остается все равно. Что касается игровой карьеры, тут выбор за ним. Если он сделал выбор в пользу медиафутбола, то это абсолютно нормальный шаг в его случае.

В большом футболе он уже всего добился. Есть опытные игроки, которые всем все уже доказали. Тут к нему не должно быть вопросов. Я против, когда молодые футболисты в расцвете сил уходят в медиа. У меня это вызывает недоумение», — сказал Алдонин «СЭ».

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Последним клубом Глушакова были подмосковные «Химки», с которыми он заключил контракт этим летом. Всего за команду полузащитник сыграл 8 матчей.