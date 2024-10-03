«Лейпциг» — «Ювентус»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионовна выезде обыгралсо счетом 3:2.

Дублем в составе туринцев отметился Душан Влахович. Еще один гол на счету Франсишку Консейсау. За «Лейпциг» два мяча забил Бенжамин Шешко.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги РБ Лейпциг — Ювентус 2:3 Голы: 1:0 Беньямин Шешко (30'), 1:1 Душан Влахович (50'), 2:1 Беньямин Шешко (пенальти) (65'), 2:2 Душан Влахович (68'), 2:3 Шику Консейсау (82') Предупреждения: Давид Раум (79'), Шику Консейсау (85'), Маттиа Перин (90 + 9') Удаление: Микеле Ди Грегорио (59')

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Ювентус» набрал 6 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. У «Лейпцига» ни одного очка и 29-я позиция.