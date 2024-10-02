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    Осинькин: Важно было набрать очки, чтобы ноль никому не мозолил глаза

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итог матча против «Динамо» из Махачкалы (3:3, 5:3 по пенальти) в Кубке России.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Много молодежи, которая достаточно хорошо сыграла первый тайм, но на весь матч хватило. Первый тайм был быстрый, немного разорванная игра, которая нас, наверное, устроила, раз был такой счет. Во втором тайме понимали, что у "Динамо" вышли игроки, которые чаще играют в основном составе. Когда счет превратился в 3:2, появилось понимание, что нас ждет нервное окончание.

    Да, к сожалению, еще и в компенсированное (время) пропустили, но мы набрали два очка, и для нас это было важно, чтобы ноль никому не мозолил глаза. В целом основная задача в этой игре была проверить ближайший круг наших футболистов, которые чуть меньше играют. Сложная концовка не дала нам возможности кого‑то выпустить. Были люди только из группы атаки, и мы бы не получили от них той информации, которую хотели.

    Грибакин в самом начале получил травму. Сказал, что доиграет, но в конце первого тайма решение было принято — сделали замену из‑за травмы», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

    После этого матча «Крылья Советов» занимают последнее 4-е место в группе с 2 очками. У «Динамо» 8 баллов и третья строчка.

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