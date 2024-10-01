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    Тен Хаг: Мы все в одной лодке

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о проблемах команды. Ранее манкунианцы в АПЛ уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:3.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Летом мы все приняли решение остаться вместе, как группа владельцев и лидеров. Мы также проанализировали то, что нам нужно улучшить и как мы хотим сформировать команду. Кроме того, нам нужно внести некоторые изменения в общую организацию, у нас всё ещё есть травмированные футболисты, нам нужно время.

    Мы все на одной волне или в одной лодке — и владельцы, и персонал, и игроки», — приводит слова тен Хага The Guardian.

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    3 октября «Манчестер Юнайтед» сразится с «Порту» в Лиге чемпионов.

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