Тен Хаг: Мы все в одной лодке

Эрик тен Хаг Фото: globallookpress.com
«Летом мы все приняли решение остаться вместе, как группа владельцев и лидеров. Мы также проанализировали то, что нам нужно улучшить и как мы хотим сформировать команду. Кроме того, нам нужно внести некоторые изменения в общую организацию, у нас всё ещё есть травмированные футболисты, нам нужно время.
Мы все на одной волне или в одной лодке — и владельцы, и персонал, и игроки», — приводит слова тен Хага The Guardian.
3 октября «Манчестер Юнайтед» сразится с «Порту» в Лиге чемпионов.