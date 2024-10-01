Тен Хаг: Мы все в одной лодке

Наставник «Манчестер Юнайтед»высказался о проблемах команды. Ранее манкунианцы в АПЛ уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:3.

«Летом мы все приняли решение остаться вместе, как группа владельцев и лидеров. Мы также проанализировали то, что нам нужно улучшить и как мы хотим сформировать команду. Кроме того, нам нужно внести некоторые изменения в общую организацию, у нас всё ещё есть травмированные футболисты, нам нужно время.

Мы все на одной волне или в одной лодке — и владельцы, и персонал, и игроки», — приводит слова тен Хага The Guardian.

Прогнозы и ставки на АПЛ

3 октября «Манчестер Юнайтед» сразится с «Порту» в Лиге чемпионов.