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    «Факел» победил «Рубин» в Кубке России

    «Рубин» — «Факел»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Факел» на выезде победил «Рубин» со счетом 1:0.

    Дмитрий Пятибратов (главный тренер «Факела»)
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    Дмитрий Пятибратов (главный тренер «Факела»)

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Владимир Ильин с пенальти на 19-й минуте.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа D
    Рубин — Факел 0:1
    Гол: 0:1 Владимир Ильин (пенальти) (19') Рубин: Артур Нигматуллин, Константин Нижегородов, Игор Вуячич, Рустам Ашурматов, Богдан Йочич, Марат Апшацев, Валентин Вада, Дардан Шабанхаджай, Руслан Безруков, Даниил Кузнецов, Cumic N. Факел: Виталий Гудиев, Райан Сенхаджи, Игорь Юрганов, Никита Моцпан, Мастерной Владислав, Даниэль Мишкич, Табо Селе, Ираклий Квеквескири, Лука Багателия, Николай Гиоргобиани, Владимир Ильин Предупреждения: Лука Багателия (30'), Даниил Кузнецов (37'), Райан Сенхаджи (58'), Михаил Щетинин (69'), Cumic N. (79'), Ираклий Квеквескири (84')

    Таким образом, у «Рубина» осталось шесть очков и третье место в турнирной таблице. «Факел» набрал первые три балла и идет последним.

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