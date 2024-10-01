«Рубин» — «Факел»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче пятого тура группового этапа Кубка Россиина выезде победилсо счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Владимир Ильин с пенальти на 19-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Рубин — Факел 0:1 Гол: 0:1 Владимир Ильин (пенальти) (19') Рубин: Артур Нигматуллин, Константин Нижегородов, Игор Вуячич, Рустам Ашурматов, Богдан Йочич, Марат Апшацев, Валентин Вада, Дардан Шабанхаджай, Руслан Безруков, Даниил Кузнецов, Cumic N. Факел: Виталий Гудиев, Райан Сенхаджи, Игорь Юрганов, Никита Моцпан, Мастерной Владислав, Даниэль Мишкич, Табо Селе, Ираклий Квеквескири, Лука Багателия, Николай Гиоргобиани, Владимир Ильин Предупреждения: Лука Багателия (30'), Даниил Кузнецов (37'), Райан Сенхаджи (58'), Михаил Щетинин (69'), Cumic N. (79'), Ираклий Квеквескири (84')

Таким образом, у «Рубина» осталось шесть очков и третье место в турнирной таблице. «Факел» набрал первые три балла и идет последним.