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    Мбаппе: Гризманн — исключительный игрок

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции
    Форвард «Реала» Килиан Мбаппе высказался о том, что Антуан Гризманн решил закончить карьеру в сборной Франции.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Гризманн — исключительный игрок, который завершает свою карьеру в сборной. Один из самых важных игроков в современной эре нашей команды. Спасибо за незабываемые воспоминания, которые ты подарил нам. Ты выручал эту команду на протяжении многих лет и внес огромный вклад в ее восхождение на вершину, завоевав множество титулов.

    Кто‑то может подумать, что сейчас слишком рано останавливаться, но я понимаю и уважаю твое решение. Выход на поле в этой майке всегда требует большего, но иногда не приносит соответствующего признания. Ты всегда будешь частью истории сборной Франции. И я никогда не забуду, какой честью и удовольствием было играть рядом с тобой на протяжении стольких лет. Я никогда не относился к этому свысока. Счастливого пути, мой друг, и спасибо», — написал Мбаппе в соцсетях.

    Гризманн — рекордсмен «трехцветных» по количеству игр на крупных турнирах (137). Антуан в составе сборной Франции стал чемпионом мира (2018) и победителем Лиги наций (2021), серебряным призером чемпионата мира (2022) и Европы (2016).

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