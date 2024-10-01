Мбаппе: Гризманн — исключительный игрок

Форвард «Реала»высказался о том, чторешил закончить карьеру в сборной Франции.

«Гризманн — исключительный игрок, который завершает свою карьеру в сборной. Один из самых важных игроков в современной эре нашей команды. Спасибо за незабываемые воспоминания, которые ты подарил нам. Ты выручал эту команду на протяжении многих лет и внес огромный вклад в ее восхождение на вершину, завоевав множество титулов.

Кто‑то может подумать, что сейчас слишком рано останавливаться, но я понимаю и уважаю твое решение. Выход на поле в этой майке всегда требует большего, но иногда не приносит соответствующего признания. Ты всегда будешь частью истории сборной Франции. И я никогда не забуду, какой честью и удовольствием было играть рядом с тобой на протяжении стольких лет. Я никогда не относился к этому свысока. Счастливого пути, мой друг, и спасибо», — написал Мбаппе в соцсетях.

Гризманн — рекордсмен «трехцветных» по количеству игр на крупных турнирах (137). Антуан в составе сборной Франции стал чемпионом мира (2018) и победителем Лиги наций (2021), серебряным призером чемпионата мира (2022) и Европы (2016).