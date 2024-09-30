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    Ширер: «МЮ» охренеть как ужасен, им повезло, что они пропустили только три

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    Экс-нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер выступил с критикой в адрес «Манчестер Юнайтед» после поражения в матче 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:3).

    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
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    Эрик тен Хаг — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    «Тоттенхэм как команда был намного лучше. Они хотели победить больше, чем "МЮ". "МЮ" был ужасен, хаотичен, команде повезло, что они пропустили только три.

    Что они такое? Может ли кто-нибудь описать мне, что такое "МЮ"? Какова их система, каков их план? Они сидят в защите? Они атакуют? Они прессингуют? Я понятия не имею. Это просто бардак. Они идут на 12-м месте в АПЛ. Это значит не то, что они нестабильны — это значит, что они охренеть как ужасны.

    Игроки должны брать на себя ответственность. Они не могут прятаться за спиной тренера. Тренер принимает на себя всю критику каждую неделю, когда результата нет. Там есть игроки, на которых смотришь и думаешь: "Да ладно, это все, на что ты способен?"

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    • Они в километрах от того, чтобы восприниматься в АПЛ как сила. Идентичности нет», — сказал Ширер Daily Mail.

    После поражения от «Тоттенхэма» «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе.

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