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    Мбаппе высказался о решении Гризманна завершить карьеру в сборной Франции

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    Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на новость о том, что Антуан Гризманн завершил карьеру в национальной команде.

    Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн
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    Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн

    «Карьеру в сборной Франции завершает исключительный футболист. Один из самых важных игроков современного поколения.

    Спасибо тебе за незабываемые воспоминания, которые ты нам подарил, ты выручал команду в течение многих лет и внёс большой вклад в то, чтобы вывести её на вершину, завоевав множество титулов.

    Кто-то может подумать, что сейчас ещё слишком рано заканчивать, но я понимаю и уважаю твоё решение. Игра в этой футболке требует большой отдачи от тебя, но иногда не приносит должного признания. Ты навсегда останешься в истории сборной Франции.

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    • И я никогда не забуду, какой честью и удовольствием было играть бок о бок с тобой на протяжении стольких лет. И я никогда не буду воспринимать это как должное. Удачи, друг, и спасибо тебе», — написал Мбаппе в соцсетях.

    Напомним, что на Евро-2024 сборная Франции вылетела на стадии полуфинала. За 6 матчей на турнире Гризманн не отметился результативными действиями.

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