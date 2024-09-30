Мбаппе высказался о решении Гризманна завершить карьеру в сборной Франции

Нападающийи сборнойотреагировал на новость о том, чтозавершил карьеру в национальной команде.

«Карьеру в сборной Франции завершает исключительный футболист. Один из самых важных игроков современного поколения.

Спасибо тебе за незабываемые воспоминания, которые ты нам подарил, ты выручал команду в течение многих лет и внёс большой вклад в то, чтобы вывести её на вершину, завоевав множество титулов.

Кто-то может подумать, что сейчас ещё слишком рано заканчивать, но я понимаю и уважаю твоё решение. Игра в этой футболке требует большой отдачи от тебя, но иногда не приносит должного признания. Ты навсегда останешься в истории сборной Франции.

И я никогда не забуду, какой честью и удовольствием было играть бок о бок с тобой на протяжении стольких лет. И я никогда не буду воспринимать это как должное. Удачи, друг, и спасибо тебе», — написал Мбаппе в соцсетях.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Франции вылетела на стадии полуфинала. За 6 матчей на турнире Гризманн не отметился результативными действиями.