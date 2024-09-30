ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сибирь»«Сибирь» — в тройке Востока, первая тренерская отставка, серия «Ак Барса», травма Кузнецова
  • 19:55
    • «Торпедо» забросило десять шайб в ворота «Барыса»
    Все новости спорта

    Магаль об игре в Первой лиге: Много команд претендуют на выход в РПЛ

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Сочи
    Защитник «Сочи» Руслан Магаль высказался об уровне конкуренции в российской Первой лиге.

    Руслан Магаль — защитник «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслан Магаль — защитник «Сочи»

    «В этом сезоне серьёзная борьба в Первой лиге. Много команд претендуют на выход в РПЛ. Бывает, что команды, на которых даже не ставят, выдают достаточно неплохой сезон.

    Помню, как не очень давно "Томск" залез в тройку, хотя по составу не были претендентами. В мае будем смотреть», — сказал Магаль Чемпионату.

  • «Я осознал, сколько интересного пропускал, будучи футболистом». Владимир Габулов — о жизни вне футбола, важности риска и лучших вратарях мира
  • Эксклюзивное интервью с бывшим голкипером московского «Динамо» и сборной России по футболу
  • 27/09/2024

    • После 12-и туров в российской Премьер-лиге «Сочи» занимает 7-е место в таблице с 17-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет против «Чайки» 6-го октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Желтая субмарина» не заметит аутсайдера
  • «Вильярреал» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Медведев проиграет Алькарасу с разгромным счетом?
  • Медведев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Арсенал» быстро разберется с парижанами
  • «Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вильярреал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барселона — Янг Бойз
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры