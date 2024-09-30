Магаль об игре в Первой лиге: Много команд претендуют на выход в РПЛ

Защитниквысказался об уровне конкуренции в российской Первой лиге.

«В этом сезоне серьёзная борьба в Первой лиге. Много команд претендуют на выход в РПЛ. Бывает, что команды, на которых даже не ставят, выдают достаточно неплохой сезон.

Помню, как не очень давно "Томск" залез в тройку, хотя по составу не были претендентами. В мае будем смотреть», — сказал Магаль Чемпионату.

После 12-и туров в российской Премьер-лиге «Сочи» занимает 7-е место в таблице с 17-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет против «Чайки» 6-го октября.