«Торпедо» сыграло вничью с «Сочи» в матче Первой лиги

Завершились два матча 12-го тура российской Первой лиги.

В одной из встреч «Торпедо» сыграло вничью с «Сочи» (2:2).

У хозяев голы забили Игорь Горбунов на 83-й минуте и Максим Максимов на 88-й минуте.

В составе «Сочи» голы записали на свой счет Мартин Крамарич на 45+2-й минуте и Павел Мелёшин на 90-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Торпедо — Сочи 2:2 Голы: 0:1 Мартин Крамарич (45+2'), 1:1 Игорь Горбунов (83'), 2:1 Максим Максимов (88'), 2:2 Павел Мелёшин (90') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Равиль Нетфуллин, Аршак Корян, Ираклий Манелов, Camara M. H., Chupayov A. Сочи: Александр Дёгтев, Олег Кожемякин, Артём Макарчук, Павел Маслов, Кирилл Суслов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Анатолий Макаров, Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Владимир Писарский Предупреждения: Сергей Бородин (36'), Кирилл Суслов (68'), Chervyakov R. (78'), Егор Данилкин (90+4'), Боян Роганович (90+6')

После этого матча «Торпедо» занимает 2-е место в таблице Первой лиги с 22 очками в активе. «Сочи» — на 8-й позиции (17).

В параллельном матче тульский «Арсенал» также поделил очки с «Уфой» (0:0).

За весь матч хозяева только 1 раз ударили в створ ворот и совершили 22 штрафных. «Уфа» трижды угрожала воротам соперника и подала 3 угловых.

Футбол. Россия. Первая лига Арсенал Тула — Уфа 0:0 Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Данил Липовой, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Levin V., Odeyinka M., Volkov Z. Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Даниил Корнюшин, Денис Кутин, Дмитрий Стоцкий, Владислав Адаев, Валерий Бочеров, Ageyan M., Karpov V., Pasevich R., Perchenok A. Предупреждения: Volkov Z. (18'), Артём Попов (35'), Levin V. (87'), Арсен Адамов (90+2')

Тульский «Арсенал» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 24 очками. «Уфа» — на 17-й позиции (10).