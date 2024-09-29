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    Константин Тюкавин«Динамо» Махачкала — «Динамо». Онлайн
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    «Торпедо» сыграло вничью с «Сочи» в матче Первой лиги

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    Завершились два матча 12-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча «Торпедо» — «Сочи»
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    Фрагмент матча «Торпедо» — «Сочи»

    В одной из встреч «Торпедо» сыграло вничью с «Сочи» (2:2).

    У хозяев голы забили Игорь Горбунов на 83-й минуте и Максим Максимов на 88-й минуте.

    В составе «Сочи» голы записали на свой счет Мартин Крамарич на 45+2-й минуте и Павел Мелёшин на 90-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Сочи 2:2
    Голы: 0:1 Мартин Крамарич (45+2'), 1:1 Игорь Горбунов (83'), 2:1 Максим Максимов (88'), 2:2 Павел Мелёшин (90') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Равиль Нетфуллин, Аршак Корян, Ираклий Манелов, Camara M. H., Chupayov A. Сочи: Александр Дёгтев, Олег Кожемякин, Артём Макарчук, Павел Маслов, Кирилл Суслов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Анатолий Макаров, Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Владимир Писарский Предупреждения: Сергей Бородин (36'), Кирилл Суслов (68'), Chervyakov R. (78'), Егор Данилкин (90+4'), Боян Роганович (90+6')

    После этого матча «Торпедо» занимает 2-е место в таблице Первой лиги с 22 очками в активе. «Сочи» — на 8-й позиции (17).

    В параллельном матче тульский «Арсенал» также поделил очки с «Уфой» (0:0).

    За весь матч хозяева только 1 раз ударили в створ ворот и совершили 22 штрафных. «Уфа» трижды угрожала воротам соперника и подала 3 угловых.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Арсенал Тула — Уфа 0:0
    Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Данил Липовой, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Levin V., Odeyinka M., Volkov Z. Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Даниил Корнюшин, Денис Кутин, Дмитрий Стоцкий, Владислав Адаев, Валерий Бочеров, Ageyan M., Karpov V., Pasevich R., Perchenok A. Предупреждения: Volkov Z. (18'), Артём Попов (35'), Levin V. (87'), Арсен Адамов (90+2')

    Тульский «Арсенал» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 24 очками. «Уфа» — на 17-й позиции (10).

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