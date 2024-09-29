«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 6-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Дало, Угарте, Майну, Гарначо, Фернандеш, Рашфорд, Зиркзее.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Ухдоджи, Бентанкур, Мэддисон, Кулушевски, Джонсон, Соланке, Вернер.

Матч между этими командами состоится сегодня, 29-го сентября в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 5-и туров в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Тоттенхэм» — на 10-й позиции с тем же количеством баллов.