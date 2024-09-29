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  • 17:44
    • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» на матч 6-го тура английской Премьер-лиги.

    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Дало, Угарте, Майну, Гарначо, Фернандеш, Рашфорд, Зиркзее.

    «Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Ухдоджи, Бентанкур, Мэддисон, Кулушевски, Джонсон, Соланке, Вернер.

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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 29-го сентября в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 5-и туров в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Тоттенхэм» — на 10-й позиции с тем же количеством баллов.

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