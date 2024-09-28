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    АПЛ. «Ман Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом», «МЮ» встретится с «Тоттенхэмом», «Арсенал» — «Лестер»

    Обзор матчей 6-го тура английской Премьер-лиги

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    Матч 6-го тура английской Премьер-лиги пройдут с 28 по 30 сентября

    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 1:1

    «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» поделили очки (1:1) в матче 6-го тура английской Премьер-лиге.

    Единственный гол у «горожан» забил защитник Йошко Гвардиол на 35-й минуте.

    «Ньюкасл» сравнял счет на 58-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Манчестер Сити», а Энтони Гордон уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Манчестер Сити 1:1
    Голы: 0:1 Йошко Гвардиол (35'), 1:1 Энтони Гордон (пенальти) (58') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Тино Ливраменто, 78'), Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Льюис Холл, Сандро Тонали (Шон Лонгстафф, 77'), Бруно Гимарайнс, Джейкоб Мёрфи, Харви Льюис Барнс (Джозеф Уиллок, 76'), Жоэлинтон, Энтони Гордон Манчестер Сити: Эдерсон, Рико Льюис (Savinho, 81'), Йошко Гвардиол, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Джек Грилиш (Жереми Доку, 81'), Илкай Гюндоган (Филип Фоден, 66'), Бернарду Силва, Матео Ковачич, Эрлинг Холанд Предупреждения: Фабиан Шер (26'), Бруно Гимарайнс (32'), Эдерсон Мораес (56'), Матео Ковачич (60'), Сандро Тонали (62'), Джек Грилиш (62'), Жоэлинтон (63'), Рубен Диаш (90')

    После этого матча «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 14-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 5-й позиции (11).

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