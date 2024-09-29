«Урал» в гостях проиграл «Енисею»

У победителей голы забили Александр Ломакин, Максим Савельев и Александр Масловский.
Футбол. Россия. Первая лига
Енисей — Урал 3:0
Голы: 1:0 Александр Ломакин (20'), 2:0 Максим Савельев (33'), 3:0 Александр Масловский (60') Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Александр Масловский, Михаил Тихонов, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Тимофей Шипунов, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Максим Савельев, Tses Y. Урал: Алексей Мамин, Матвей Бардачев, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Лео Гогличидз, Андрей Егорычев, Алексей Ионов, Даниэль Мишкич, Фаниль Сунгатулин, Эрик Бикфалви, Sekulic M. Предупреждения: Sekulic M. (1'), Лео Гогличидз (45+1'), Даниэль Мишкич (66')
«Урал» набрал 21 очко. Клуб идет вторым в таблице Первой лиги.
«Енисей» с 16 очками находится на 8-м месте.