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    «Урал» в гостях проиграл «Енисею»

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    «Урал» в матче 12-го тура Первой лиги в гостях проиграл «Енисею» со счетом 0:3.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    У победителей голы забили Александр Ломакин, Максим Савельев и Александр Масловский.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Енисей — Урал 3:0
    Голы: 1:0 Александр Ломакин (20'), 2:0 Максим Савельев (33'), 3:0 Александр Масловский (60') Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Александр Масловский, Михаил Тихонов, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Тимофей Шипунов, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Максим Савельев, Tses Y. Урал: Алексей Мамин, Матвей Бардачев, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Лео Гогличидз, Андрей Егорычев, Алексей Ионов, Даниэль Мишкич, Фаниль Сунгатулин, Эрик Бикфалви, Sekulic M. Предупреждения: Sekulic M. (1'), Лео Гогличидз (45+1'), Даниэль Мишкич (66')

    «Урал» набрал 21 очко. Клуб идет вторым в таблице Первой лиги.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Енисей» с 16 очками находится на 8-м месте.

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