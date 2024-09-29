Артета прокомментировал победу над «Лестером»

Микель Артета Фото: globallookpress.com
«Я действительно счастлив, действительно доволен матчем, отношением команды и тем, как мы играли и доминировали в игре. Особенно доволен тем, как команда отреагировала, когда стало очень сложно, с действительно неожиданными двумя пропущенными голами, которые поставили игру на карту.
Мы продемонстрировали невероятный эмоциональный контроль, большую веру и ясность в то, что мы постоянно делаем, и большое мужество в конце, чтобы найти способ победить.
Если ты хочешь побеждать, ты должен уметь делать подобные вещи», — цитирует Артету пресс-служба клуба.