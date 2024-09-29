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    Артета прокомментировал победу над «Лестером»

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    Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета остался доволен игрой и характером своих футболистов в игре против «Лестера» (4:2) в 10-м туре АПЛ, которые смогли два решающих мяча в добавленное время.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я действительно счастлив, действительно доволен матчем, отношением команды и тем, как мы играли и доминировали в игре. Особенно доволен тем, как команда отреагировала, когда стало очень сложно, с действительно неожиданными двумя пропущенными голами, которые поставили игру на карту.

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    Мы продемонстрировали невероятный эмоциональный контроль, большую веру и ясность в то, что мы постоянно делаем, и большое мужество в конце, чтобы найти способ победить.

    Если ты хочешь побеждать, ты должен уметь делать подобные вещи», — цитирует Артету пресс-служба клуба.

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