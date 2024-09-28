Николич: ЦСКА прогрессирует с каждым туром

Главный тренер ЦСКАдоволен действиями своих футболистов в матче 10-го тура против «Ахмата» (3:0) и считает, что команда прибавляет с каждым туром.

«Доволен не всем. Да, мы забили три мяча, но у нас была еще куча подходов к воротам соперника. Недоволен последними 20 минутами матча. Видимо, команда сильно расслабилась и стала терять много мячей. 3:0 — это хороший результат.

У ЦСКА хорошая разница мячей в сезоне, но если сравнивать их с количеством очков, то это отношение будет не в нашу пользу. Главное, что мы набрали три очка. У нас снова по календарю матчи через два дня на третий.

Впереди выездная игра в Нижнем Новгороде, надо серьезно подготовить команду и брать три очка, чтобы убить интригу в нашей группе Кубка России, а потом нам предстоит подготовка к матчу с "Динамо". Мне кажется, ЦСКА показывает хороший футбол и прогрессирует с каждым туром, но нам еще есть над чем работать», — сказал Николич «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Московский ЦСКА легко победил «Ахмат» со счетом 3:0. Дубль у Файзуллаева, еще один мяч забил Келлвен.